Рейсы «Кометы» на подводных крыльях запустят с 1 июня у берегов Крыма

Рейсы судов «Комета» на подводных крыльях запустят с 1 июня у берегов Крыма.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Турфирма «Курорт», официальный оператор по продаже билетов, объявила о старте продаж.

«Расписание: Севастополь — Ялта — 08:00—10:00; Ялта — Севастополь — 17:00—19:00», — говорится на сайте предприятия.

Покупка билета и посадка на судно производятся только при наличии паспорта (или свидетельства о рождении для детей).

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по туристическому сезону.