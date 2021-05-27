Рейсы «Кометы» на подводных крыльях запустят с 1 июня у берегов Крыма

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Рейсы судов «Комета» на подводных крыльях запустят с 1 июня у берегов Крыма.
Рейсы «Кометы» на подводных крыльях запустят с 1 июня у берегов Крыма
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Турфирма «Курорт», официальный оператор по продаже билетов, объявила о старте продаж.

«Расписание: Севастополь — Ялта — 08:00—10:00; Ялта — Севастополь — 17:00—19:00», — говорится на сайте предприятия.

Покупка билета и посадка на судно производятся только при наличии паспорта (или свидетельства о рождении для детей).

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по туристическому сезону.

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