Рейсы «Кометы» на подводных крыльях запустят с 1 июня у берегов Крыма
- © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Турфирма «Курорт», официальный оператор по продаже билетов, объявила о старте продаж.
«Расписание: Севастополь — Ялта — 08:00—10:00; Ялта — Севастополь — 17:00—19:00», — говорится на сайте предприятия.
Покупка билета и посадка на судно производятся только при наличии паспорта (или свидетельства о рождении для детей).
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по туристическому сезону.