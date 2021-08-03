Мотострелки ЦВО провели учения в горном ущелье Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Туве, провели учения в горном ущелье Западного Саяна.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Участники манёвров зафиксировали перемещение условного противника в труднодоступном районе предгорья. Они получили разведывательные данные, после чего задействовали артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК» и бронеавтомобили «Тигр».

Военнослужащие успешно нейтрализовали превосходящую живую силу условного противника.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.