Экипажи танков Т-72Б3 провели дуэльные бои на полигоне под Петербургом

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Экипажи танков Т-72Б3 приняли участие в дуэльных боях на полигоне Кирилловском под Санкт-Петербургом.
Экипажи танков Т-72Б3 провели дуэльные бои на полигоне под Петербургом
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Экипажи Т-72Б3 совершенствуют навыки ведения боевых действий, применив метод танковых дуэлей в упражнении «Дуэльный бой», когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении около 2000 м, скрытно меняя огневые позиции», — рассказали в пресс-службе.

Участники манёвров успешно обнаружили танк соперника и условно поразили цель.

Также были выполнены боевые стрельбы по движущимся мишеням.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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