Природному пожару в Оренбургской области присвоили третий ранг сложности

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Ранг сложности природного пожара в Оренбургской области повысили до третьего — самого высокого в регионе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Природному пожару в Оренбургской области присвоили третий ранг сложности
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

В ведомстве сообщили, что продолжается борьба с ландшафтными пожарами на территории дачного массива в Оренбурге, а также с возгораниями сухой травы и лесонасаждений в районе села им. 9 Января в Оренбургском районе. 

«В 20:44 мск ранг пожара повысили до третьего (на данный момент самый высокий в Оренбургской области)», — заявили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что почти 190 человек тушат природный пожар на территории садового товарищества «Урал» в Оренбурге.

В июле URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.

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