В МЧС рассказали о ходе тушения природного пожара в Оренбурге

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Почти 190 человек тушат природный пожар на территории садового товарищества «Урал» в Оренбурге, привлечено более 70 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС рассказали о ходе тушения природного пожара в Оренбурге
  • РИА Новости

«В тушении пожара задействовано 188 человек и 74 единицы техники, в том числе инженерная и спецтехника, квадроциклы, привлечена дополнительная техника для подвоза воды», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве добавили, что вертолёты произвели 22 сброса воды на очаги возгорания.

«В ближайшее время к тушению подключатся два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации», — отметили в МЧС.

Ранее tagilcity.ru передавал, что в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение на 3—5 августа 2021 года из-за высокой пожароопасности.

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