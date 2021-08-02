В МЧС рассказали о ходе тушения природного пожара в Оренбурге
- РИА Новости
«В тушении пожара задействовано 188 человек и 74 единицы техники, в том числе инженерная и спецтехника, квадроциклы, привлечена дополнительная техника для подвоза воды», — приводит ТАСС заявление.
В министерстве добавили, что вертолёты произвели 22 сброса воды на очаги возгорания.
«В ближайшее время к тушению подключатся два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации», — отметили в МЧС.
Ранее tagilcity.ru передавал, что в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение на 3—5 августа 2021 года из-за высокой пожароопасности.