В Москве утвердили проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
На шестикилометровом участке должно быть построено три станции — «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».
Строительство этого участка призвано улучшить транспортное обслуживание горожан, живущих и работающих на развивающихся территориях ЗИЛ и Нагатинский Затон.
Также снизится нагрузка на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий. Появится пересадка пассажиров Бирюлёвской линии на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии.
В перспективе предусмотрено строительство центрального участка линии от «ЗИЛа» до «Делового центра», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.