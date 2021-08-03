В Москве утвердили проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро.
В Москве утвердили проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На шестикилометровом участке должно быть построено три станции — «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».

Строительство этого участка призвано улучшить транспортное обслуживание горожан, живущих и работающих на развивающихся территориях ЗИЛ и Нагатинский Затон.

Также снизится нагрузка на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий. Появится пересадка пассажиров Бирюлёвской линии на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии.

В перспективе предусмотрено строительство центрального участка линии от «ЗИЛа» до «Делового центра», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.

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