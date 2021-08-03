В Москве утвердили проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На шестикилометровом участке должно быть построено три станции — «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар».

Строительство этого участка призвано улучшить транспортное обслуживание горожан, живущих и работающих на развивающихся территориях ЗИЛ и Нагатинский Затон.

Также снизится нагрузка на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий. Появится пересадка пассажиров Бирюлёвской линии на МЦК, БКЛ, Замоскворецкую и Троицкую линии.

В перспективе предусмотрено строительство центрального участка линии от «ЗИЛа» до «Делового центра», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.