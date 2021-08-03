Депутат Госдумы рассказал о перспективах роботизации труда

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин рассказал о перспективах роботизации труда.

«Технологии не стоят на месте. Если мы говорим, что в Европе, США вовсю проходят эксперименты по замене человека на робота в рамках грузовых перевозок, то это неизбежно рано или поздно распространится на Восточную Европу и на нас в том числе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в сфере пассажирских перевозок ждать быстрой роботизации не стоит.

Как считает Шеин, в простых профессиях штатных специалистов также могут заменить роботы, а люди останутся в качестве управляющих искусственным интеллектом.

«Это будет переквалификация. Но потребуется меньшее число людей. Это будет формировать новые рабочие места. Очень высококвалифицированные, но их количество будет меньше», — добавил он.

Ранее директор компании «ИнситиЛаб», руководитель лаборатории «Десант из будущего» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» Михаил Просекин в беседе с газетой «Известия» рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).