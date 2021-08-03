Депутат Госдумы рассказал о перспективах роботизации труда

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин рассказал о перспективах роботизации труда.
Депутат Госдумы рассказал о перспективах роботизации труда
  • РИА Новости

«Технологии не стоят на месте. Если мы говорим, что в Европе, США вовсю проходят эксперименты по замене человека на робота в рамках грузовых перевозок, то это неизбежно рано или поздно распространится на Восточную Европу и на нас в том числе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в сфере пассажирских перевозок ждать быстрой роботизации не стоит.

Как считает Шеин, в простых профессиях штатных специалистов также могут заменить роботы, а люди останутся в качестве управляющих искусственным интеллектом.

«Это будет переквалификация. Но потребуется меньшее число людей. Это будет формировать новые рабочие места. Очень высококвалифицированные, но их количество будет меньше», — добавил он.

Ранее директор компании «ИнситиЛаб», руководитель лаборатории «Десант из будущего» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» Михаил Просекин в беседе с газетой «Известия» рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить