Психолог рассказала о случаях выгорания у врачей
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«Часто мы приходим к докторам на приём в тревожном состоянии, обусловленном болезнью или же какими-то симптомами. Мы хотим, чтобы нас поддержали и успокоили. Но не получаем желаемой обратной связи. Так что, если выгорание у специалиста присутствует, вы, скорее всего, сразу почувствуете, что что-то не так», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, в таком случае контакт с врачом не принесёт пациенту спокойствия.
Как отметила Тохтарова, важно оставаться в собственных границах.
Ранее психолог Светлана Шевченко в беседе с ФАН рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.