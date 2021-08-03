Психолог рассказала о случаях выгорания у врачей

Короткая ссылка
Клинический психолог, специалист по психосоматике Екатерина Тохтарова рассказала о случаях выгорания у врачей.
Психолог рассказала о случаях выгорания у врачей
  • Pixabay

«Часто мы приходим к докторам на приём в тревожном состоянии, обусловленном болезнью или же какими-то симптомами. Мы хотим, чтобы нас поддержали и успокоили. Но не получаем желаемой обратной связи. Так что, если выгорание у специалиста присутствует, вы, скорее всего, сразу почувствуете, что что-то не так», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в таком случае контакт с врачом не принесёт пациенту спокойствия.

Как отметила Тохтарова, важно оставаться в собственных границах.

Ранее психолог Светлана Шевченко в беседе с ФАН рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить