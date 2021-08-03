Психолог рассказала о случаях выгорания у врачей

Клинический психолог, специалист по психосоматике Екатерина Тохтарова рассказала о случаях выгорания у врачей.

«Часто мы приходим к докторам на приём в тревожном состоянии, обусловленном болезнью или же какими-то симптомами. Мы хотим, чтобы нас поддержали и успокоили. Но не получаем желаемой обратной связи. Так что, если выгорание у специалиста присутствует, вы, скорее всего, сразу почувствуете, что что-то не так», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в таком случае контакт с врачом не принесёт пациенту спокойствия.

Как отметила Тохтарова, важно оставаться в собственных границах.

Ранее психолог Светлана Шевченко в беседе с ФАН рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.