В Ялте задержан организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»

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В Крыму задержан один из организаторов деятельности ялтинской ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц.
В Ялте задержан организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В марте был задержан первый организатор ячейки.

«Накануне один из организаторов был задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения продлена второму организатору, который был задержан в марте текущего года», — сообщила пресс-служба ГУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Уголовные дела расследуются по ч. 1 ст. 282.3 УК («Финансирование экстремистской деятельности») и ч. 1 ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»). По обеим статьям фигурантам предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски и изъяла нелегальные материалы у тульской ячейки религиозного движения «Свидетели Иеговы»*.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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