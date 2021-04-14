В Туле пресечена деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
- РИА Новости
«Оперативниками установлены четверо её организаторов, а также несколько активных участников в возрасте от 25 до 66 лет», — заявил Ярцев.
В результате обысков по адресам проживания задержанных обнаружена и изъята запрещённая литература, фотоальбомы, материалы лекций, иные документы, а также компьютерная и оргтехника, накопители информации.
Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 282.2 УК России.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали основателя ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы».
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).