В Туле пресечена деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Полиция провела обыски и изъяла нелегальные материалы у тульской ячейки религиозного движения «Свидетели Иеговы»*, сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Андрея Ярцева.

«Оперативниками установлены четверо её организаторов, а также несколько активных участников в возрасте от 25 до 66 лет», — заявил Ярцев.

В результате обысков по адресам проживания задержанных обнаружена и изъята запрещённая литература, фотоальбомы, материалы лекций, иные документы, а также компьютерная и оргтехника, накопители информации.

Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 282.2 УК России.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали основателя ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).