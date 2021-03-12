В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы»

Один из основателей ялтинской ячейки запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУ СК по республике.

«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК) задержан.

Правоохранительные органы провели в Ялте 13 обысков по местам проживания сторонников организации, в результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника, электронные носители и другие материалы.

В феврале в столичном главке СК рассказали о следственных мероприятиях, связанных с деятельностью «Свидетелей Иеговы».

По версии следствия, работа подразделения велась с сентября 2017 года на севере Москвы.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017)