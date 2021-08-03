ЦБ предупредил о схеме мошенничества со счетами в иностранных банках

Банк России предупредил о мошеннической схеме, когда на электронную почту приходят письма якобы от имени ЦБ с требованием уплатить комиссию за крупный денежный перевод в иностранном банке.

Как подчеркнул регулятор, по своей инициативе он не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения.

«При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением уплатить комиссию/налог/страховку и так далее для её получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, так как это распространённый вид мошенничества», — говорится в материалах.

В ЦБ предупредили, что мошенники также могут от его имени звонить и писать в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные лекарства.

Во всех случаях, вызывающих подозрение, рекомендовано немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Сбербанке рассказали о новом способе кражи денег россиян, при котором используют мессенджеры.

Адвокат Константин Кудряшов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации по защите от телефонных мошенников.