Мошенники придумали новый способ кражи денег с помощью мессенджеров

В Сбербанке рассказали о новом способе кражи денег россиян, при котором мошенники используют мессенджеры.

Как рассказали РИА Новости в банке, злоумышленники выманивают деньги своих жертв через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет $1 млн», — сообщили в банке.

Суть схемы заключается в том, что человек якобы выигрывает денежный приз в размере нескольких тысяч долларов, однако получить эти деньги так просто нельзя, поскольку переводы в иностранной валюте между резидентами запрещены.

Под этим предлогом мошенники выманивают несколько сотен рублей для особой банковской операции, а также информацию о банковской карте жертвы, чтобы в итоге её опустошить.

В апреле эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.