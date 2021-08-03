В Москве расширили обеспечение жителей бесплатными лекарствами

Власти Москвы расширили категории получателей и перечень лекарственных препаратов, которые по рецептам врачей отпускаются бесплатно. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра.

Документ предполагает, что граждане, страдающие ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой и болезнью Бехтерева смогут бесплатно получать иммунодепрессанты.

«При наличии таких заболеваний, как глаукома и катаракта, пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления», — отмечается в сообщении.

Также будут бесплатно обеспечиваться иммуноглобулинами дети, у которых диагностируют первичный иммунодефицит (наследственное заболевание, приводящее к нарушению в работе иммунной системы). В правительстве Москвы объяснили, что ранее такой препарат больные могли получить бесплатно только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.

Отмечается, что данное решение позволит улучшить лекарственное обеспечение порядка 4250 человек. При этом дополнительные затраты бюджетных средств составят около 87 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что правительство России увеличивает с одного года до двух лет срок, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно.