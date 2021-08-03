Власти Кубани дали прогноз уровня заполняемости курортов региона в августе

Власти Краснодарского края ожидают, что заполняемость курортов Кубани в августе составит 71%. Об этом заявила глава Министерства курортов края Мария Золотухина.

«Мы планируем, что в августе будут работать более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью 507 тыс. мест. Прогнозируемая загрузка — 71% на август, на сентябрь — 60%», — приводит ТАСС её слова на заседании курортного штаба региона.

Власти отметили, что с начала этого года курорты Кубани уже посетили около 9 млн человек.

Ранее стало известно, что на территории Краснодарского края с 1 августа будут действовать новые правила размещения отдыхающих в отелях и санаториях.