Власти Кубани дали прогноз уровня заполняемости курортов региона в августе

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Власти Краснодарского края ожидают, что заполняемость курортов Кубани в августе составит 71%. Об этом заявила глава Министерства курортов края Мария Золотухина.
Власти Кубани дали прогноз уровня заполняемости курортов региона в августе
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Мы планируем, что в августе будут работать более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью 507 тыс. мест. Прогнозируемая загрузка — 71% на август, на сентябрь — 60%», — приводит ТАСС её слова на заседании курортного штаба региона.

Власти отметили, что с начала этого года курорты Кубани уже посетили около 9 млн человек.

Ранее стало известно, что на территории Краснодарского края с 1 августа будут действовать новые правила размещения отдыхающих в отелях и санаториях.

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