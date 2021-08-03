В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль сбил двух детей

В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль совершил наезд на двух детей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Департамент транспорта столицы.

«На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов — детей. Предварительно, есть пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что движение в районе ДТП не затруднено.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил трёх детей, переходивших со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцево.

Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший был госпитализирован.