В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль сбил двух детей

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В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль совершил наезд на двух детей. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В Москве на Дмитровском шоссе автомобиль сбил двух детей
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Департамент транспорта столицы. 

«На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов — детей. Предварительно, есть пострадавшие», — заявили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что движение в районе ДТП не затруднено.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил трёх детей, переходивших со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцево.

Двое старших детей впоследствии скончались в больнице, младший был госпитализирован.

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