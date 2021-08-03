Омская область выделит дополнительные 30 млн рублей на закупку лекарств от COVID-19

В Минздраве Омской области сообщили, что правительство региона планирует выделить дополнительные 30 млн рублей на закупку лекарственных средств для пациентов с коронавирусом.

Об этом пишет gorod55.ru.

В Омской области с ноября 2020 года 61 975 пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома, получили бесплатные лекарства.

Для этого из резервного фонда правительство России выделило 183,9 млн рублей. Ещё 40 млн рублей были направлены из областного бюджета.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе на дополнительную покупку лекарств омское правительство планирует выделить ещё 30 млн рублей.

В список необходимых гражданам лекарств входят антикоагулянты, жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные и другие препараты.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.