В Ростовской области оценили ситуацию с коечным фондом
- РИА Новости
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По словам министра, в настоящий момент в регионе функционируют 29 моногоспиталей, готовых принимать таких пациентов.
Он уточнил, что были развёрнуты дополнительные койки в госпиталях Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Новочеркасска и Ростова-на-Дону, в котором был зафиксирован наибольший прирост инфицированных. Также к работе в «красной зоне» присоединился госпиталь на базе ФМБА на 120 коек.
Как отметил Кобзев, в настоящее время загруженность коечного фонда составляет около 90%, а в медицинских учреждениях наблюдается острая нехватка кадров.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета к коронавирусу в мире.