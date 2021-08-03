В Ростовской области оценили ситуацию с коечным фондом

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Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что коечный фонд в регионе был увеличен до 4,2 тыс. коек для размещения пациентов с коронавирусом.
В Ростовской области оценили ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

По словам министра, в настоящий момент в регионе функционируют 29 моногоспиталей, готовых принимать таких пациентов.

Он уточнил, что были развёрнуты дополнительные койки в госпиталях Каменска-Шахтинского, Новошахтинска, Новочеркасска и Ростова-на-Дону, в котором был зафиксирован наибольший прирост инфицированных. Также к работе в «красной зоне» присоединился госпиталь на базе ФМБА на 120 коек.

Как отметил Кобзев, в настоящее время загруженность коечного фонда составляет около 90%, а в медицинских учреждениях наблюдается острая нехватка кадров.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета к коронавирусу в мире.

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