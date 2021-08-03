Моряки Ленинградской военно-морской базы провели учения в Финском заливе

Корабли Ленинградской военно-морской базы «уничтожали» противника в Финском заливе, а затем аварийно-спасательные службы ликвидировали «возгорание» на верхней палубе одного из судов.

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Об этом сообщает телеканал «Звезда». Комплексные учения проходили в режиме нон-стоп. Как ранее передавал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.