Моряки Ленинградской военно-морской базы провели учения в Финском заливе

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Корабли Ленинградской военно-морской базы «уничтожали» противника в Финском заливе, а затем аварийно-спасательные службы ликвидировали «возгорание» на верхней палубе одного из судов.
Моряки Ленинградской военно-морской базы провели учения в Финском заливе
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Комплексные учения проходили в режиме нон-стоп.

Как ранее передавал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.

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