В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти сотню деревьев

Сильный ветер, сопровождавший затяжной ночной дождь в Санкт-Петербурге, повалил почти сотню деревьев, в том числе в парках. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству.

© Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга

«Во время ночного шторма ветер снёс 94 дерева на территориях зелёных насаждений, подведомственных комитету по благоустройству Санкт‑Петербурга», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». Как отмечается, часть повреждённых стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время. 2 августа МЧС сообщило о резком ухудшении погоды в Петербурге.