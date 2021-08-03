В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти сотню деревьев

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Сильный ветер, сопровождавший затяжной ночной дождь в Санкт-Петербурге, повалил почти сотню деревьев, в том числе в парках. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству.
В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти сотню деревьев
  • © Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга

«Во время ночного шторма ветер снёс 94 дерева на территориях зелёных насаждений, подведомственных комитету по благоустройству Санкт‑Петербурга», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, часть повреждённых стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время.

2 августа МЧС сообщило о резком ухудшении погоды в Петербурге.

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