В Петербурге сильный ветер за ночь повалил почти сотню деревьев
- © Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга
«Во время ночного шторма ветер снёс 94 дерева на территориях зелёных насаждений, подведомственных комитету по благоустройству Санкт‑Петербурга», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечается, часть повреждённых стволов садовники уже успели вывезти, остальные древесные остатки будут убраны в ближайшее время.
2 августа МЧС сообщило о резком ухудшении погоды в Петербурге.