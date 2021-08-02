МЧС выпустило штормовое предупреждение в Петербурге

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О резком ухудшении метеоусловий в Санкт-Петербурге предупредили в городском управлении МЧС. Вечером понедельника, 2 августа, на город обрушатся проливные дожди и штормовые ветра.
МЧС выпустило штормовое предупреждение в Петербурге
  • © РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Ветер северо-западный, западный, местами порывы до 23 м/с», — сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Кроме того, в Гидрометцентре предупреждают о ливнях. За вечер может выпасть до 80% от месячной нормы осадков.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о циклоне в Амурской области, который может привести к подтоплениям и оползням.

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