ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ
- РИА Новости
«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ведомство провело выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов и выявило, что компания направляла им указания по участию в государственных и муниципальных закупках.
В результате, заявили в ФАС, фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.