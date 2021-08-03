ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Hamilton Medical AG. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении Hamilton Medical AG по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в государственных и муниципальных закупках на поставку аппаратов ИВЛ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство провело выездные проверки ряда официальных дистрибьюторов и выявило, что компания направляла им указания по участию в государственных и муниципальных закупках.

В результате, заявили в ФАС, фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.