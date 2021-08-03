За сутки в Москве выявили 1952 случая коронавируса
- Reuters
«В Москве выявлено 1952 новых случая COVID-19», — говорится в заявлении оперштаба.
Уточняется, что за 24 часа в городе госпитализированы 1030 человек с коронавирусом, скончался 71 пациент.
Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 3759 пациентов после прохождения лечения от COVID-19.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.