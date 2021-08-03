Кабмин выделит 2,3 млрд рублей на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму будет направлено 2,3 млрд рублей.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Из этой суммы 940 млн пойдёт на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу полуострова, 1,36 млрд — на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе республики», — отмечается в заявлении.

Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить с республиканскими властями соглашение о предоставлении субсидии.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму накоплен двухгодичный запас пресной воды.

В мае агентство «Крыминформ» передавало, что глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.