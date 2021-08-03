В Москве 850 подростков прошли обучение в рамках проекта «Лето моей карьеры»

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В профильных школах проекта «Лето моей карьеры» в 2021 году прошли обучение 850 подростков из Москвы в возрасте от 14 до 17 лет.
В Москве 850 подростков прошли обучение в рамках проекта «Лето моей карьеры»
  • mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Занятия длились три недели в онлайн формате. За это время подростки познакомились с актуальными профессиями, встретились с представителями крупных компаний и обучались работать в команде.

По словам первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, вместе с наставниками, тренерами и преподавателями юные москвичи создали для города более 300 социально значимых проектов.

Как ранее сообщала НСН, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию на столичном рынке труда.

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