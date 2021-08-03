Психолог рассказала, как определить физиологическую готовность ребёнка к школе

Младший научный сотрудник Центра практической психологии образования Института педагогической рискологии Ольга Ткачук рассказала, как оценить физиологическую готовность первоклассника к школе.

В беседе с «360» она уточнила, что важно понимать, насколько ребёнок вырос, приближены ли его рост и вес к возрастным нормам.

Насколько ловко он умеет передвигаться, ходить, бегать и прыгать.

«Координация движений очень важна в плане такой готовности к школе. Насколько чётко он ловит мяч или прыгает на скакалке. Такие показатели физиологической готовности определяют не только физическое развитие, но ещё и способствуют развитию мозга», — объяснила Ткачук.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с Nation News рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.