Аксёнов назвал число посетивших курорты Крыма за год

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, сколько человек посетили курорты полуострова с начала года по август.

«По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за семь месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 млн 67 тыс. туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, из общего турпотока за январь–июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением, 8% — по железной дороге.

«Только за два летних месяца, в июне — июле, в республике отдохнули свыше 3 млн туристов, что в 2 раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — добавил он.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».