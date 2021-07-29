Траты россиян на отдых в отечественных отелях выросли на 58% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».
«Средний чек затрат в категории отелей и гостиниц составил 4971 рубль, это среднее значение по всей России, включая предоплату. Это на 58% выше, чем в то же время прошлого года и на 14% выше уровня 2019 года», — заявили специалисты.
Количество арендованных номеров по сравнению с летом 2020-го выросло на 295%, по сравнению с летом 2019-го — на 14%.
Самый высокий средний чек затрат на отели в 2021 году оказался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму — более 23 тыс. рублей.
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