Траты россиян на отдых в отечественных отелях выросли на 58% за год

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Траты россиян на отдых в отечественных отелях во время летних отпусков выросли на 58% за год. Эксперты сравнили данные продаж с 1 июня по 15 июля 2021, 2020 и 2019 годов.
Траты россиян на отдых в отечественных отелях выросли на 58% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».

«Средний чек затрат в категории отелей и гостиниц составил 4971 рубль, это среднее значение по всей России, включая предоплату. Это на 58% выше, чем в то же время прошлого года и на 14% выше уровня 2019 года», — заявили специалисты.

Количество арендованных номеров по сравнению с летом 2020-го выросло на 295%, по сравнению с летом 2019-го — на 14%.

Самый высокий средний чек затрат на отели в 2021 году оказался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму — более 23 тыс. рублей.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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