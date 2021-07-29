Траты россиян на отдых в отечественных отелях выросли на 58% за год

Траты россиян на отдых в отечественных отелях во время летних отпусков выросли на 58% за год. Эксперты сравнили данные продаж с 1 июня по 15 июля 2021, 2020 и 2019 годов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».

«Средний чек затрат в категории отелей и гостиниц составил 4971 рубль, это среднее значение по всей России, включая предоплату. Это на 58% выше, чем в то же время прошлого года и на 14% выше уровня 2019 года», — заявили специалисты.

Количество арендованных номеров по сравнению с летом 2020-го выросло на 295%, по сравнению с летом 2019-го — на 14%.

Самый высокий средний чек затрат на отели в 2021 году оказался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму — более 23 тыс. рублей.

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