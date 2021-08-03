Суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина

Короткая ссылка
Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина.
Суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

«Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить», — огласил судья.

В феврале Свердловский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о замене реального срока на ограничение свободы Лошагину, которого признали виновным в убийстве жены.

По версии следствия, в ночь на 23 августа 2013 года нетрезвый фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги.

В 2015 году Лошагин был приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить