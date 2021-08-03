Суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить», — огласил судья.

В феврале Свердловский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о замене реального срока на ограничение свободы Лошагину, которого признали виновным в убийстве жены.

По версии следствия, в ночь на 23 августа 2013 года нетрезвый фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги.

В 2015 году Лошагин был приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.