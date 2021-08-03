Кудрин рассказал о мерах по снижению бедности в России

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Российское правительство работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчёте на ребёнка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — заявил Кудрин в интервью РБК.

Он отметил, что является сторонником постоянных мер по борьбе с бедностью.

Кудрин не стал раскрывать подробностей подготавливаемых мер, уточнив, что у правительства своя модель «и она вполне разумная».

Ранее Алексей Кудрин заявил, что Россия использует старую модель экономики, которая себя изжила.

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