Кудрин назвал изжившей себя модель экономики в России

Россия использует старую модель экономики, которая себя изжила, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создаёт каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, темпы роста ВВП в среднем за последние годы достаточно низкие. Кудрин считает, что выйти на показатель в 4–5% могли бы помочь новое качество экспорта и наращивание внутренних инвестиций.

Глава ведомства отметил, что необходимо стать более конкурентоспособными для экспорта, который он назвал «бесконечной Вселенной» для экономики страны.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России. Главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что восстановление национальной экономики происходит быстрее, чем ожидалось.