МВФ: восстановление экономики России происходит быстрее, чем ожидалось

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что экономика России восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году.

«В случае с Россией мы наблюдаем более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали… это привело к улучшению (прогноза в докладе)», — приводит ТАСС её слова.

Заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс отметила, что «восстановление происходит раньше, чем мы ожидали».

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил расширение средств организации на $650 млрд.