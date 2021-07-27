МВФ: восстановление экономики России происходит быстрее, чем ожидалось

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Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что экономика России восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось.
МВФ: восстановление экономики России происходит быстрее, чем ожидалось
  • Reuters

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году.

«В случае с Россией мы наблюдаем более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали… это привело к улучшению (прогноза в докладе)», — приводит ТАСС её слова.

Заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс отметила, что «восстановление происходит раньше, чем мы ожидали».

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил расширение средств организации на $650 млрд.

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