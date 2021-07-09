В МВФ одобрили расширение фондов на $650 млрд

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил расширение средств организации на $650 млрд.

«Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении специальных прав заимствования (СДР) в размере, эквивалентном 650 миллиардов долларов США, - крупнейшем распределении в истории МВФ», — говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

По её словам, это необходимо для удовлетворения глобальных потребностей в условиях глубочайшего кризиса со времён Великой депрессии.

Она отметила, что в случае утверждения, распределение СДР будет завершено до конца августа.

8 апреля Международный валютно-финансовый комитет выпустил коммюнике, в котором заявил, что восстановление мировой экономики после кризиса на фоне пандемии идёт быстрее, чем ожидалось.

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