В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики

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Международный валютно-финансовый комитет выпустил коммюнике, в котором заявил, что восстановление мировой экономики после кризиса на фоне пандемии идёт быстрее, чем ожидалось.
В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики
  • Reuters

«Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин», — цитирует коммюнике ТАСС.

При этом в комитете заявили, что перспективы дальнейшего восстановления экономики остаются «крайне неопределёнными и неровными».

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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