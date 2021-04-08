В МВФ оценили темпы восстановления мировой экономики
- Reuters
«Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин», — цитирует коммюнике ТАСС.
При этом в комитете заявили, что перспективы дальнейшего восстановления экономики остаются «крайне неопределёнными и неровными».
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.