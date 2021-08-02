Военнослужащие ЗВО провели учения по перехвату беспилотников в Псковской области

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Расчёты ЗРПК «Панцирь-С» отразили атаки беспилотников условного противника на учениях в Псковской области.
Военнослужащие ЗВО провели учения по перехвату беспилотников в Псковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В тренировке приняли участие военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отвечали за обеспечение контроля воздушного пространства в районе дислокации ЗРК С-400 «Триумф».

Также были отработаны задачи по обнаружению и электронному поражению малоразмерных целей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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