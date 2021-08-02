Военнослужащие ЗВО провели учения по перехвату беспилотников в Псковской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В тренировке приняли участие военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отвечали за обеспечение контроля воздушного пространства в районе дислокации ЗРК С-400 «Триумф».
Также были отработаны задачи по обнаружению и электронному поражению малоразмерных целей.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.