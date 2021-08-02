Открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдёт в Москве в сентябре

Открылась регистрация на онлайн-голосование, которое состоится в Москве 17—19 сентября 2021 года.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Принять участие в голосовании смогут зарегистрированные в столице граждане России, которые обладают активным избирательным правом и которым на день голосования исполнится 18 лет. Также необходима полная учётная запись на mos.ru. Заявление можно подать до 23:59 13 сентября.

После подтверждения заявление отправят в ЦИК России на проверку. По её окончании пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.

Затем пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя.

Ранее сообщалось, что в Центризбирком России поступило более 16 тыс. заявлений от россиян о желании принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах.