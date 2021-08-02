Аэропорт Симферополя обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц

Международный аэропорт Симферополь обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц, что является рекордным показателем.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного, 2019 года. Месячный трафик на 50 тыс. человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Во второй половине месяца пик пришёлся на 31 июля, когда было обслужено 44 385 пассажиров.

Среди самых популярных направлений в прошедшем месяце оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.