Аэропорт Симферополя обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц

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Международный аэропорт Симферополь обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц, что является рекордным показателем.
Аэропорт Симферополя обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного, 2019 года. Месячный трафик на 50 тыс. человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Во второй половине месяца пик пришёлся на 31 июля, когда было обслужено 44 385 пассажиров.

Среди самых популярных направлений в прошедшем месяце оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.

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