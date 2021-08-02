Аэропорт Симферополя обслужил более 1,2 млн пассажиров за месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человека, что на 40% больше показателей июля доковидного, 2019 года. Месячный трафик на 50 тыс. человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Во второй половине месяца пик пришёлся на 31 июля, когда было обслужено 44 385 пассажиров.
Среди самых популярных направлений в прошедшем месяце оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.