Эксперт прокомментировал успех школьников из Москвы на олимпиадах

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Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко прокомментировал успех школьников из Москвы на различных олимпиадах.
Эксперт прокомментировал успех школьников из Москвы на олимпиадах
  • © пресс-служба Минпросвещения России

«Никакие усилия не принесут результата, если сам ребёнок не хочет идти по этому пути. Кроме этого, достичь успеха помогают работа педагогов, поддержка родителей и, конечно, уникальный и яркий талант наших школьников», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

Ещё одной причиной Ященко назвал массовость столичного олимпиадного движения. Он отметил, что в настоящее время есть большой выбор талантливых кандидатов в сборную.

Не менее важным фактором эксперт считает и подготовку членов сборной. Мотивируют детей и награды, добавил Ященко.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.

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