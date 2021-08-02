Эксперт прокомментировал успех школьников из Москвы на олимпиадах
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«Никакие усилия не принесут результата, если сам ребёнок не хочет идти по этому пути. Кроме этого, достичь успеха помогают работа педагогов, поддержка родителей и, конечно, уникальный и яркий талант наших школьников», — цитирует эксперта «Правда.Ру».
Ещё одной причиной Ященко назвал массовость столичного олимпиадного движения. Он отметил, что в настоящее время есть большой выбор талантливых кандидатов в сборную.
Не менее важным фактором эксперт считает и подготовку членов сборной. Мотивируют детей и награды, добавил Ященко.
Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.