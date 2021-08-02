Эксперт прокомментировал успех школьников из Москвы на олимпиадах

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко прокомментировал успех школьников из Москвы на различных олимпиадах.

«Никакие усилия не принесут результата, если сам ребёнок не хочет идти по этому пути. Кроме этого, достичь успеха помогают работа педагогов, поддержка родителей и, конечно, уникальный и яркий талант наших школьников», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

Ещё одной причиной Ященко назвал массовость столичного олимпиадного движения. Он отметил, что в настоящее время есть большой выбор талантливых кандидатов в сборную.

Не менее важным фактором эксперт считает и подготовку членов сборной. Мотивируют детей и награды, добавил Ященко.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.