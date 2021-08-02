Ветераны ВДВ возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске

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Ветераны ВДВ, участники патриотических организаций, кадеты возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске.
Ветераны ВДВ возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«Я вам честно скажу: каждый десантник 2 августа считает вторым днём рождения», — заявил Алексей Лебедев, председатель региональной общественной организации «Союз десантников Удмуртии».

Кроме того, состоялся марш по центральным улицам города. Программа также включала концерт у памятника ветеранам локальных конфликтов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре отменили шествие десантников на День ВДВ.

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