Ветераны ВДВ возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске

Ветераны ВДВ, участники патриотических организаций, кадеты возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске.

Об этом сообщает ОТР.

«Я вам честно скажу: каждый десантник 2 августа считает вторым днём рождения», — заявил Алексей Лебедев, председатель региональной общественной организации «Союз десантников Удмуртии».

Кроме того, состоялся марш по центральным улицам города. Программа также включала концерт у памятника ветеранам локальных конфликтов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре отменили шествие десантников на День ВДВ.