Ветераны ВДВ возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«Я вам честно скажу: каждый десантник 2 августа считает вторым днём рождения», — заявил Алексей Лебедев, председатель региональной общественной организации «Союз десантников Удмуртии».
Кроме того, состоялся марш по центральным улицам города. Программа также включала концерт у памятника ветеранам локальных конфликтов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре отменили шествие десантников на День ВДВ.