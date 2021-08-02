Россия и Шри-Ланка обсудили возможность увеличения авиарейсов между странами
Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
«В ходе встречи обсудили возможность увеличения количества частот между Россией и Шри-Ланкой до двух-трёх рейсов в неделю на взаимной основе к сезону расписания IATA «Зима 2021—2022», — говорится в заявлении.
По итогам встречи стороны выразили надежду на скорейшее увеличение рейсов.
Делегация Шри-Ланки выразила России благодарность за поддержку в обеспечении населения вакциной от коронавируса.
Ранее авиакомпания Azur Air сообщила о возобновлении полётной программы в Доминиканскую Республику.