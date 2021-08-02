Россия и Шри-Ланка обсудили возможность увеличения авиарейсов между странами

Глава Росавиации Александр Нерадько и руководитель правления гражданской авиации Шри-Ланки Дхармадас Упул Гангнатха обсудили возможность увеличения числа авиарейсов между странами.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«В ходе встречи обсудили возможность увеличения количества частот между Россией и Шри-Ланкой до двух-трёх рейсов в неделю на взаимной основе к сезону расписания IATA «Зима 2021—2022», — говорится в заявлении.

По итогам встречи стороны выразили надежду на скорейшее увеличение рейсов.

Делегация Шри-Ланки выразила России благодарность за поддержку в обеспечении населения вакциной от коронавируса.

Ранее авиакомпания Azur Air сообщила о возобновлении полётной программы в Доминиканскую Республику.