Azur Air возобновляет полёты из России в Доминиканскую Республику

Авиакомпания Azur Air сообщила о возобновлении полётной программы в Доминиканскую Республику.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте перевозчика.

«Авиакомпания Azur Air возобновляет полётную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из Москвы с частотой три раза в неделю», — отмечается в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Внуково на самолётах Boeing 777-300ER.

Ранее стало известно, что власти Венгрии с 27 июля разрешат вакцинированным от коронавируса российским туристам свободно въезжать в страну.

С 24 июля выросло число регулярных рейсов из России в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.