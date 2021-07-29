Azur Air возобновляет полёты из России в Доминиканскую Республику

Короткая ссылка
Авиакомпания Azur Air сообщила о возобновлении полётной программы в Доминиканскую Республику.
Azur Air возобновляет полёты из России в Доминиканскую Республику
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте перевозчика.

«Авиакомпания Azur Air возобновляет полётную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из Москвы с частотой три раза в неделю», — отмечается в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Внуково на самолётах Boeing 777-300ER. 

Ранее стало известно, что власти Венгрии с 27 июля разрешат вакцинированным от коронавируса российским туристам свободно въезжать в страну.

С 24 июля выросло число регулярных рейсов из России в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить