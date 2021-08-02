В Минздраве Оренбуржья рассказали, как пережить аномальную жару
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Об этом пишет RIA56.
В числе рекомендаций — прохладный душ, свободная светлая одежда из натуральных тканей, соблюдение питьевого режима. С собой брать воду и лекарства для купирования обострения хронических заболеваний.
Специалисты советуют отказаться от кофе, сладких и газированных напитков, алкоголя. Физические нагрузки лучше перенести на вечернее время.
Кондиционер необходимо настраивать на +20…+25 °С.
При этом помещение необходимо периодически проветривать.
Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.