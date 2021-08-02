В Минздраве Оренбуржья рассказали, как пережить аномальную жару

В Оренбургской области вновь установилась жаркая погода. В региональном Министерстве здравоохранения дали рекомендации, как облегчить состояние в такую погоду.

Об этом пишет RIA56.

В числе рекомендаций — прохладный душ, свободная светлая одежда из натуральных тканей, соблюдение питьевого режима. С собой брать воду и лекарства для купирования обострения хронических заболеваний.

Специалисты советуют отказаться от кофе, сладких и газированных напитков, алкоголя. Физические нагрузки лучше перенести на вечернее время.

Кондиционер необходимо настраивать на +20…+25 °С.

При этом помещение необходимо периодически проветривать.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.