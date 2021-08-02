Второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ введут после 2022 года

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Второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена введут после 2022 года.
Второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ введут после 2022 года
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Он будет введён после 2022 года. Пока речь идёт только о проектировании дополнительного выхода со станции», — заявил Бочкарёв.

По его словам, решение о строительстве станции было принято ещё до планов о прохождении в этом районе Московских центральных диаметров и высокоскоростной магистрали.

«Москва непрерывно развивается, такие новые факторы могут появляться, поэтому для ряда объектов мы закладываем технический потенциал, который можно дополнительно использовать при необходимости, как, например, строительство второго вестибюля «Рижской», — уточнил Бочкарёв.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» Большой кольцевой линии.

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