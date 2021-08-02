Второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ введут после 2022 года

Второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена введут после 2022 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Он будет введён после 2022 года. Пока речь идёт только о проектировании дополнительного выхода со станции», — заявил Бочкарёв.

По его словам, решение о строительстве станции было принято ещё до планов о прохождении в этом районе Московских центральных диаметров и высокоскоростной магистрали.

«Москва непрерывно развивается, такие новые факторы могут появляться, поэтому для ряда объектов мы закладываем технический потенциал, который можно дополнительно использовать при необходимости, как, например, строительство второго вестибюля «Рижской», — уточнил Бочкарёв.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» Большой кольцевой линии.