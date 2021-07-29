Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» БКЛ

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Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» Большой кольцевой линии.
Власти Москвы рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» БКЛ
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Об этом сообщает НСН.

«На станции «Новаторская» практически завершены монолитные работы — устройство основных конструкций выполнено уже на 99%. На сегодняшний день готовность станции оцениваем как очень высокую», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, общая строительная готовность «Новаторской» составляет 90%.

Как отметил Бочкарёв, будет благоустроена и территория у метро. К примеру, восстановят проезжую часть улицы Новаторов и улицы Удальцова.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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