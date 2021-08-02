3 тысячи заявок на обеспечение газом оформили жители Подмосковья за неделю

В течение недели жители Московской области оформили 3 тыс. заявок на комплексный договор по газификации. Это в пять раз больше, чем неделей ранее, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Только за одну неделю нам поступило 3 тыс. заявок на комплексный договор газоснабжения. То есть люди поняли, что делать, куда обращаться. В основном это всё сделано в электронном виде… На прошлой неделе было 600. В пять раз мы выросли по заявкам на комплексный договор газификации за неделю», — передаёт слова Хромушина телеканал «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сказал, что в регионе для удобства людей работают мобильные офисы, где можно заключить такой договор.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.