В Подмосковье закупят 150 машин скорой помощи

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что принято решение увеличить количество машин скорой помощи в регионе. В ближайшее время на линию выйдут 150 новых автомобилей.
В Подмосковье закупят 150 машин скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё одна тема, которая прозвучит сегодня, — это скорая помощь. Вы знаете, что после этого напряжённого двухгодичного периода мы приняли решение, по сути, на 50% увеличить количество карет скорой помощи… Пару месяцев назад мы выпустили на линии 167 новых автомобилей. А в ближайшее время ещё 150 выйдет на линии, чтобы оказывать помощь всем без исключения территориям», — рассказал глава региона.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», в Москве планируют закупить ещё 200 автомобилей скорой помощи.

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