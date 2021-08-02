Москва и Подмосковье договорились о передаче друг другу ряда объектов недвижимости

Москва и Московская область подписали соглашение, позволяющее более эффективно использовать объекты, которые находятся на территории одного региона, но принадлежат другому.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В рамках заключенного соглашения планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что соглашение поможет обеспечить единый порядок выявления, учёта, оформления и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сказала, что правительства двух регионов связывают давние продуктивные отношения.

«В частности, уже в 2020 году в собственность Москвы переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с 9 га земли и 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы. В свою очередь, Московская область за год приняла в собственность 160 объектов недвижимости, а также дороги и электросети, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жителей городских округов Серебряные Пруды, Ступино, Воскресенск и Волоколамского округа», — сообщила она.

Ранее в Подмосковье назвали число снесённых и достроенных объектов в 2021 году.