В Подмосковье назвали число снесённых и достроенных объектов в 2021 году

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По данным Мособлархитектуры, в Московской области с начала года снесли 308 аварийных и недостроенных зданий, 235 объектов достроили.
В Подмосковье назвали число снесённых и достроенных объектов в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За первое полугодие 2021 года Мособлархитектуре совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления удалось ликвидировать 543 аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объекта, в том числе 308 объектов (57%) снесено и 235 объектов (43%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям», — уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день в работе находятся ещё 2617 объектов, добавил он.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.

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