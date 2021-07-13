В Подмосковье назвали число снесённых и достроенных объектов в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«За первое полугодие 2021 года Мособлархитектуре совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления удалось ликвидировать 543 аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объекта, в том числе 308 объектов (57%) снесено и 235 объектов (43%) достроено, приведено в соответствие установленным требованиям», — уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
На сегодняшний день в работе находятся ещё 2617 объектов, добавил он.
Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.