Юристы прокомментировали ситуацию с доступом на детские площадки во дворах

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин прокомментировал ситуацию с доступом на детские площадки во дворах.

В беседе с Life.ru он заявил, что воспитатели вправе приводить детей во двор.

«Если проход на данную площадку не ограничен специальными ограждениями, то любой ребёнок может там спокойно гулять и играть. Такое право нашим детям гарантирует Конституция РФ», — сказал эксперт.

Со своей стороны, член Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив отметил, что на практике нередко земельные участки под многоквартирными домами и прилегающая к ним территория находятся в муниципальной собственности, более того, на несколько таких домов может быть одна детская площадка.

«Тогда к таким объектам доступ разрешён всем (по ст. 262 Гражданского кодекса)», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, когда женщина оскорбляла и пыталась прогнать оттуда детей с особенностями развития.