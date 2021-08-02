В России запустили карту с действующими ковид-ограничениями в регионах

На сайте стопкоронавирус.рф запустили карту ситуационных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией в регионах России.

Об этом сообщается на официальном информационном портале по вопросам COVID-19.

Над созданием карты работали АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты». На ней будет отражаться актуальная информация о количестве выявленных случаев коронавируса и временных ковид-ограничениях в регионах России.

«Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях», — заявил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

За сутки в России выявили 23 508 случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных за всё время пандемии в стране составило 6 312 185.